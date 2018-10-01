Предпенсионеры «Метроэлектротранса» начали переучиваться для работы слесарями

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Почти 90 работников МУП «Метроэлектротранс» предпенсионного возраста начали переобучение. Об этом сообщил директор Центра занятости населения Казани Марат Хайруллин на деловом понедельнике в казанской мэрии.

«На данный момент к обучению приступили 88 работников МУП «Метроэлектротранс» [предпенсионнного возраста] по специальности «Слесарь подвижного состава», «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования», — сказал Хайруллин.

За 2019 – 2021 годы центры занятости Казани хотят обучить 758 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций, предприятий города и незанятых граждан. В их числе – сотрудники «Вакууммаша», МКДЦ, «Водоканала», «Метроэлектротранса», Республиканской клинической инфекционной больницы, ООО «Газпром Трансгаз Казань» и др.

Предпенсионный возраст — это период продолжительностью пять лет до начала выплаты страховой пенсии.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.