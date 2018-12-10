Лишь 23% казанских предпенсионеров в поисках работы смогли трудоустроиться

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Около 100 казанцев предпенсионного возраста из почти 500 предпенсионеров, находящихся в поиске работы, смогли трудоустроиться. Об этом сообщил директор Центра занятости населения Казани Марат Хайруллин на деловом понедельнике в казанской мэрии.

«Более четырех тысяч человек были зарегистрированы в поисках подходящей работы, в том числе 486 граждан предпенсионного возраста. Трудоустроены более 2 тыс. человек, из них — 110 предпенсионного возраста», — такие данные за первый квартал этого года озвучил Хайруллин.

В связи с увеличением пенсионного возраста среди безработных увеличилась доля граждан предпенсионного возраста — с 10,5% в прошлом году до 13,7% в текущем.

В октябре прошлого года Центр занятости Казани создал горячую линию для предпенсионеров. Звонки принимаются по телефону: 8 (843) 562 48 29. Предпенсионным считается период продолжительностью пять лет до начала выплаты страховой пенсии.

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