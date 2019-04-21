Физическая активность оказалась мощным средством против деменции

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Даже 2,5 часа физической активности в неделю оказались способны серьезно уменьшить риск развития деменции. К такому выводу пришли ученые из американского Бостонского университета, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью в журнале JAMA.

С 2016-го по февраль 2019 года медики обследовали 1099 мужчин и 1276 женщин, всего 2354 человека, с помощью акселерометров и магнитно-резонансной томографии.

Оказалось, что у физически активных в течение 2,5–5 часов в неделю мозг старел на 1,1 года медленнее за каждый час нагрузок.

При этом у проходивших 7,5 тыс. шагов и более в неделю мозг старел медленнее на 1,4–2,2 года за каждый час.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что исследователи нашли факторы, сдерживающие развитие болезни Альцгеймера.

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