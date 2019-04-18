Названы приправы, которые способствуют похудению

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Специалисты назвали приправы, которые способствуют похудению. Так, в борьбе с лишними килограммами помогает корица. Об этом сообщает Медикфорум.

Помимо корицы в процессе похудения поможет употребление в пищу кайенского и черного перца. Первый ускоряет обмен веществ, а второй сжигает калории и улучшает обмен веществ, отмечается в статье.

Поможет похудеть имбирь и куркума, которые ускоряют метаболизм и могут предотвратить образование жировых клеток.

«Кардамон поможет вывести излишнюю жидкость, вредные вещества, снижает уровень „вредного“ холестерина, способствует быстрому расщеплению жиров и повышает иммунитет», — сообщает издание.

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