Алекно: Понравился настрой «Зенита-Казани», понимание игры и атака

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского волейбольного клуба «Зенит-Казань» Владимир Алекно прокомментировал победу над новоуренгойским «Факелом» в полуфинале российской Суперлиги со счетом 3:0.

«“Факел“ – очень тяжелая команда, физически сильная. Требует инвестиций и стопроцентной концентрации. Не хочется многое говорить об этой победе, так как нужно думать о следующей игре», – заявил наставник казанцев журналистам.

Кроме того, Алекно отметил игру французского доигровщика команды Эрвина Нгапета, который выдал несколько серий удачных подач: «Эрвин был на грани того, чтобы я его посадил на скамейку запасных, но он почувствовал это. Он молодец, выравнял два сета. Сегодня понравились помимо его подач настрой команды, понимание игры, атака. Против нас фактически стоит сборная России, поэтому хорошо, что победили».

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