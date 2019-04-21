«Зенит» с победы стартовал в полуфинале чемпионата России

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В первом матче одной второй финала плей-офф чемпионата России казанцы сегодня принимали дома «Факел» из Нового Уренгоя и победили со счетом 3:0.

Если «Зенит» без хлопот вышел в полуфинал, дважды в трех партиях обыграв уфимский «Урал», то «Факел» с боем пробился в него в трех матчах. Сначала «Факел» проиграл на своей площадке «Белогорью» из Белгорода со счетом 2:3, в Белгороде сибиряки выиграли со счетом 3:0, а в решающем поединке вырвали победу в пяти сетах.

«Факел» в этом сезоне стал самым неудобным клубом для «Зенита». Осенью «Факел» завоевал «бронзу» клубного чемпионата мира, где обыграл в группе «Зенит-Казань» (3:2), а затем с тем же счетом выиграл в Казани в матче чемпионата страны, уступая по партиям 0–2. Но в Новом Уренгое в рамках чемпионата казанцы взяли убедительный реванш со счетом 3:0.

Казанцы начали игру в привычном составе: Мэттью Андерсон, Артем Вольвич, Эрвин Нгапет, Александр Бутько, Алексей Самойленко, Максим Михайлов и либеро Алексей Вербов. Поддержать «Зенит» пришел Председатель Госсовета РТ, президент Федерации волейбола Татарстана Фарид Мухаметшин.

А перед началом встречи под своды арены была поднята майка «Зенита» с номером 1, принадлежащая американскому доигровщику казанцев Мэттью Андерсону. Он стал вторым американцем, введенным в зал славы «Зенита». Под тем же первым номером за казанцев играл и Ллой Болл. Теперь их майки красуются рядом под сводами волейбольного центра «Санкт-Петербург».

В первой партии хозяева ни на миг не позволили усомниться в своем превосходстве. Полетела подача, один из главных инструментов «Зенита», – 6:3 после эйса Михайлова. «Факел» не позволял хозяевам уйти в отрыв, 10:9, но в итоге казанцы дожали соперника после серии точных ударов Михайлова, 25:22.

Гораздо труднее пришлось казанцам во втором сете. До середины партии сибиряки постоянно вели в счете, блок «Факела» был весьма надежен, 10:15. Но тут сработала подача «Зенита», Нгапет и Михайлов раз за разом подавали на вылет. Так после эйса Нгапета хозяева, наконец, вышли вперед, 17:16. Но концовка получилась очень упорной, 22:22, 24:24. И все же Михайлов мощной подачей поставил точку в партии, 26:24.

И в третьем сете за счет своего блока «Факел» поначалу успешно противостоял атакам «Зенита», 8:11. Но казанская подача никуда не делась. Нгапет эйсом сравнял счет, 14:14, а Михайлов, наконец-то вывел хозяев вперед, 15:14. Опять же подачами казанцы буквально прошили насквозь защиту «Факела», 18:14 после двух подряд эйсов Нгапета. Дело сделано, эйс Андерсона, 23:17, атака Михайлова, 24:18. Точку в партии и матче поставил Андерсон, 25:19. Но как подавали сегодня хозяева, счет эйсов – 13–0!

Второй полуфинальный матч пройдет в Новом Уренгое 25 апреля. В случае необходимости третья встреча состоится вновь в Казани 28 апреля. Серия продлится до двух побед. В другом полуфинале играют «Кузбасс» (Кемерово) – «Зенит» (Санкт-Петербург).

«Зенит» (Казань) – «Факел» (Новый Уренгой) – 3:0 (25:22, 26:24, 25:19).

Самые результативные: «Зенит» – Нгапет (19), Михайлов (14), Андерсон (13), Бутько (10); «Факел» – Коленковский (17), Клюка (13).

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