Муфтий Татарстана выразил соболезнования в связи с терактами на Шри-Ланке

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выразил соболезнования родным и близким жертв серии терактов на Шри-Ланке и осудил действия террористов. Заявление духовного деятеля размещено на его странице в соцсети Instagram.

В частности, председатель ДУМ РТ подчеркнул: «Не имеет никакого значения, какую веру исповедуют убийцы и их жертвы: гибель людей – эта всегда чудовищная трагедия, и мы яростно осуждаем действия всех террористов, независимо от того, против кого их действия направлены».

Камиль хазрат напомнил, что назвал «палачами и варварами» атаковавших мусульман в мечетях Новой Зеландии, и добавил, что придерживается аналогичного мнения об устроивших теракты в церквях и отелях Шри-Ланки.

Муфтий выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. «Всей душой прошу Всевышнего даровать им исцеления, ниспослать терпения и стойкости семьям погибших и оградить любую страну и нацию от подобных трагических событий. Аллаһ сакласын...» – заключил он.

По последним данным, в результате восьми взрывов, прогремевших в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи, погибли 215 человек, в том числе 35 иностранцев. Количество пострадавших исчисляется сотнями. Задержаны семеро подозреваемых в организации терактов.

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