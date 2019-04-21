На строительство нового детсада в Казани потратят 215 млн рублей

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). В Приволжском районе Казани на улице Профессора Камая за более чем 215,2 млн рублей построят детский сад. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 6 мая, торги состоятся 13 мая. Строительство должно начаться 20 июня и завершиться к 30 ноября текущего года.

Новый детсад рассчитан на 220 мест, 120 из которых предназначены для детей младше трех лет. В дошкольном учреждении будут организованы 12 групп из 16 − 20 ребят, отмечается в конкурсной документации.

Участок площадью 8 тыс. кв. метров, где будет возведен детский сад, расположен между жилым комплексом «Романтик» и частной застройкой. Предусмотрено оборудование на территории 12 прогулочных площадок площадью до 200 кв. метров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2019 году в Татарстане появятся 28 новых детсадов − в четыре раза больше, чем в 2018-м.

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