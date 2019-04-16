(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). В 2019 году в Татарстане построят 28 детских садов, причем 27 из них с яслями. Уже завершено строительство детсада на 25 мест в селе Старое Ильдеряково Аксубаевского района РТ.

В прошлом году в Татарстане построили семь детсадов на 785 мест общей стоимостью 674 млн рублей. Новые садики появились в Нижнекамском районе (260 мест), в Арске (140 мест), деревне Старые Ерыклы Тукаевского района (140 мест), селе Поисево Актанышского района (120 мест), селе Нижние Моркваши Верхне-Услонского района (50 мест), селе Ядыгерь Кукморского района (50 мест), деревне Нижние Шаши Атнинского района (25 мест).

Всего с 2010 по 2018 годы в республике было построено 210 детских садов на 31 тыс. 490 мест. На эти цели было выделено 17,73 млрд рублей.

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