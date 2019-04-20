Депутаты Госсовета Татарстана очистили от мусора Лядской сад

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Сегодня свыше ста человек приняли участие в субботнике, который прошел на территории Лядского сада Казани. В мероприятии приняли участие депутаты и сотрудники аппарата Госсовета РТ, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Каждый раз выхожу на субботник как на праздник. Приятно видеть, как люди в приподнятом настроении орудуют лопатами, граблями, метлами, трудятся ради чистоты и благоустроенности своего города», — рассказал председатель Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев.

По словам председателя Комитета по законности и правопорядку Шакира Ягудина, в этом году традиции проведения субботников исполнилось сто лет, первое подобное мероприятие прошло на Казанском вокзале Москвы.

«Особенно радует, что к нам присоединяются горожане, жители близлежащих домов», — подытожил зампредседателя Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Камиль Садриев.

Ранее сообщалось, что общегородские субботники «Трудовой десант» в Казани пройдут на территории 15 общественных пространств в два этапа: 20 и 27 апреля.

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