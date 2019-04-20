Двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске ночью санавиацией перевезли в РКБ

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ», Валерия Белова). Двух пострадавших на пожаре в промзоне Нижнекамска ночью на вертолете санавиации доставили в Республиканскую клиническую больницу в Казань. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

«Все 17 человек, пострадавшие во время пожара в Нижнекамске, живы. Два человека были переведены 19 апреля в РКБ по линии санитарной авиации. Сегодня планируется перевод еще двух пациентов наземным транспортом. Врачами Татарстана оказывается квалифицированная медицинская помощь, в том числе проходят консультации с ожоговым центром Института хирургии им. А. В. Вишневского», – отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в результате возгорания ожоги получили 17 рабочих. Девять из них находятся в реанимации в Челнах, восемь человек помещены в Нижнекамскую ЦРБ.

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