(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). По факту пожара с пострадавшими в промзоне Нижнекамска возбуждено уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«На пожаре, который произошел на одном из производств в промышленной зоне Нижнекамска, пострадали 17 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда» — уточнил Шептицкий.

Он отметил, что в данный момент специалисты осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в результате возгорания ожоги получили 17 рабочих. Девять из них находятся в реанимации в Челнах, 8 человек помещены в Нижнекамскую ЦРБ.

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