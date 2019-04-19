(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). По факту пожара с пострадавшими в промзоне Нижнекамска возбуждено уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
«На пожаре, который произошел на одном из производств в промышленной зоне Нижнекамска, пострадали 17 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда» — уточнил Шептицкий.
Он отметил, что в данный момент специалисты осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в результате возгорания ожоги получили 17 рабочих. Девять из них находятся в реанимации в Челнах, 8 человек помещены в Нижнекамскую ЦРБ.