Татар-информ

17 апреля 2019, 00:10

Hi-Tech

Мошенники организовали фишинговую рассылку в Instagram

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Hi-Tech

Мошенники организовали фишинговую рассылку в Instagram

Атака на пользователей соцсети продолжается уже некоторое время, но цели ее пока не ясны.

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). В социальной сети Instagram киберпреступники организовали фишинговую рассылку, с помощью которой похищают данные пользователей. Об этом пишет журнал Forbes.

Как правило, для рассылки сообщений злоумышленники используют взломанные до этого страницы юзеров. Пользователю сообщают, что он включен в Nasty List («Грязный список»), и рекомендуют перейти по ссылке. Сделав это, он даст мошенникам доступ к своему аккаунту.

Издание отмечает, что рассылка фишинговых сообщений ведется уже некоторое время, однако цели ее пока не ясны. Возможно, хакеры намерены использовать оказавшиеся под их контролем страницы для распространения вредоносных программ или рассылки спама.

Оптимальным способом защиты от попыток взлома аккаунта журнал назвал установку двухфакторной аутентификации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Лаборатория Касперского» обнаружила очередную уязвимость Windows.  

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