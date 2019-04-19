(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Следком расследует обстоятельства гибели женщины, чьи останки нашли у СНТ «Дружба» в Казани, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«По предварительным данным, давность останков составляет не менее трех лет. В данный момент их изучают эксперты. Следователи занимаются мероприятиями, направленными на выяснение всех обстоятельств случившегося», – отметил Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что рабочие нашли части человеческого тела у ж/д путей неподалеку от улицы Дружбы.

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