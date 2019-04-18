(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). У Горбатого моста в Казани нашли останки женщины, которые пролежали там несколько лет, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«16 апреля неподалеку от СНТ "Дружба" во время очистки водоотводящей трубы возле ж/д путей рабочие человеческую голову и части тела», – рассказал Шептицкий.

На данный момент известно, что останки пролежали там два или три года. Эксперты также уверены, что принадлежат они женщине. В данный момент ведется расследование, специалисты устанавливают подробности.

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