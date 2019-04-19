(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). После взрыва баллонов с газом в автомобиле в Нижнекамске возбуждено уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«В результате хлопка баллона пострадал 55-летний водитель-сварщик ЖЭУ №6. В настоящее время мужчина госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда», – уточнил Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что момент взрыва автомобиля на Тихой аллее попал на видео.

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