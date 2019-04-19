Момент взрыва кислородных баллонов в легковушке в Нижнекамске попал на видео

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Очевидцы разместили на страницах в соцсетях видео момента взрыва двух кислородных баллонов в легковом авто в Нижнекамске.

На кадрах видно, как мужчина подходит к автомобилю и садится за руль. Через считанные мгновения происходит мощный взрыв.

Ударной волной выбило стекла в окнах соседних домов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня днем напротив дома № 14 по улице Тихая аллея произошел взрыв двух кислородных баллонов в салоне легкового авто. В результате инцидента пострадал водитель легковушки.

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