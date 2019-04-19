Развивать производство самолетов Т-500 планируется на базе Иннополиса

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Развивать проект по производству сельскохозяйственных самолетов Т-500 в дальнейшем планируется на базе Иннополиса. Об этом шла речь сегодня на встрече Президента Татарстана Рустама Минниханова и директора кластера «Вооружение» госкорпорации «Ростех» Сергея Абрамова, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Сергей Абрамов рассказал Рустаму Минниханову, что первая серийная партия самолетов Т-100 из десяти машин в настоящий момент готовится к передаче эксплуатанту – башкирской авиакомпании «РусАвиа». «Мы планируем передать первые самолеты <…> в мае. Таким образом, уже в новом аграрном сезоне эксплуатант сможет использовать их для выполнения авиационно-химических работ», – приводит слова представителя Ростеха пресс-служба госкорпорации.

В дальнейшем развивать проект по производству специализированных воздушных судов для проведения авиахимработ предполагается на базе Иннополиса. Именно там будут сосредоточены компетенции в области разработки и серийного производства новых типов самолетов с использованием композитных материалов, а также создания беспилотников и развития других перспективных аэрокосмических направлений.

Кроме того, стороны обсудили перспективы развития производства гражданской продукции на заводе POZIS. Во встрече, состоявшейся в Доме Правительства республики, приняли участие вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, председатель совета директоров ООО «Дигинавис», экс-глава Минсвязи РФ Николай Никифоров и генеральный директор занимающегося производством самолетов сельхозавиации ОНПП «Технология» имени А. Г. Ромашина Андрей Силкин.

Абрамов и Никифоров также осмотрели сборочное производство Т-500, развернутое на базе разработчика машины – казанской фирмы «МВЕН». Они затронули такие темы, как подготовка летного и технического персонала, техническое обслуживание воздушных судов.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», Казахстан тестирует самолеты казанской фирмы «МВЕН» для сельхозавиации.

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