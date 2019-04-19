Городские службы Казани за 20 дней очистят от мусора реки и озера города

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). В Казани стартовала уборка мусора с водоемов. В течение 20 дней планируется очистить все водные объекты — реки, озера и протоки, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Сегодня специалисты МУП «Трест „Горводзеленхоз“» проводят уборку на участке Казанки, прилегающем к Кремлевской набережной. «В течение дня с каждого участка акватории собирается практически полный „КАМАЗ“ мусора. Обычно это бутылки, пластик, пенопласт, приплывают бревна, много пакетов», — рассказал главный инженер «Горводзеленхоза» Радик Саттаров. По его словам, за весь период сезонной очистки набирается около 13 машин мусора.

Вчера рабочие чистили озеро Кабан и протоки Булака, а завтра уберутся на акватории пляжа «Локомотив».

Весенний двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству Казани стартовал 1 апреля и продлится до 31 мая. Горожане могут присоединиться к акциям по уборке парков, дворов и скверов, а 20 апреля принять участие в общегородском субботнике.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на субботнике в Казани организуют раздельный сбор отходов.

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