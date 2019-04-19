В честь Дня местного самоуправления Президент Татарстана подарил исполкомам 50 автомобилей

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). По случаю Дня местного самоуправления Президент Татарстана Рустам Минниханов подарил 50 автомобилей исполнительным комитетам муниципалитетов республики. Об этом сообщил сегодня председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин в КРК «Пирамида» на торжественном мероприятии, посвященном предстоящему празднику.

«В этом году исполняется 15 лет со дня принятия Закона РТ "О местном самоуправлении". Реализация закона в практической деятельности направлена на благо населения и работников муниципалитетов, – сказал Губайдуллин. – В честь праздника Президент Татарстана подарил 50 автомобилей исполнительным комитетам».

Он подчеркнул, что в настоящее время в органах местного самоуправления работает профессиональная команда сплоченных единомышленников. «На муниципалитеты возложена большая ответственность по социально-экономическому развитию городов и поселков, совершенствованию инфраструктуры, благоустройству территорий. Именно к представителям местной власти люди обращаются со своими проблемами и заботами. Наша общая задача – укреплять местное самоуправление, расширять его ресурсы и возможности», – заметил председатель Совета муниципальных образований РТ.

Руководитель ассоциации добавил, что такой поддержки местного самоуправления, какая существует в Татарстане, нет ни в одном регионе России. «Важно сохранить темп роста муниципалитетов и наращивать динамику их развития», – убежден он.

В Татарстане за последние годы сделано многое для укрепления материально-технической базы и повышения авторитета органов местной власти, продолжил Губайдуллин. «Действуют 40 республиканских программ, которые в первую очередь направлены на повышение благосостояния и качество жизни населения. И муниципалитеты исполняют ключевую роль в их реализации совместно со всеми органами государственной власти республики. Наши муниципалитеты умеют работать на результат. Благодаря совместной работе нам по плечу любые задачи», – заключил он.

Начиная с 2013 года 21 апреля в России празднуется День местного самоуправления. Указ об учреждении этого праздника подписал Президент РФ Владимир Путин.

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