Рустам Минниханов: Поддержка местного самоуправления и впредь будет в центре нашего внимания

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Развитие муниципалитетов и поддержка органов местного самоуправления и впредь будут в центре внимания властей Татарстана. Об этом заявил сегодня Президент республики Рустам Минниханов на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня местного самоуправления в КРК «Пирамида».

«Развитие муниципальных образований и поддержка органов местного самоуправления и впредь будут в центре нашего внимания», — сказал Президент РТ.

Рустам Минниханов подчеркнул, что в Татарстане продолжается реализация республиканских программ, по которым ведется строительство новых и модернизация действующих объектов социальной сферы, дорожной и жилищно-коммунальной инфраструктуры.

«Майскими указами Президента России Владимира Путина утверждены национальные проекты, которые также направлены на повышение качества жизни населения. Наша задача — обеспечить успешную реализацию данных проектов и программ, максимально эффективно использовать выделяемые в их рамках финансовые ресурсы», — заметил он.

По словам Рустама Минниханова, для дальнейшего совершенствования местного самоуправления в республике реализуется комплекс мер по поощрению лучших муниципальных практик. Так, например, на днях подведены итоги конкурса среди сельских поселений. По его результатам 104 сельских поселения получили гранты, их размеры с текущего года увеличены до 1,5 млн рублей. А по итогам конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» распределены гранты на общую сумму 50 млн рублей.

В Татарстане проводится работа по укреплению материально-технической базы муниципальных образований, напомнил Президент РТ. «Реализуется программа капитального ремонта с 2016 года, отремонтировано 158 объектов. С 2017 года строим административные здания в поселениях, построено 21. В текущем году мы планируем построить 11 и отремонтировать 31 здание в поселениях», — добавил он.

Кроме того, начиная с 2010 года, муниципалитетам в рамках ежегодных конкурсов выделено 1970 автомобилей, в том числе 1610 единиц техники для глав поселений.

«Осенью будет сформирован новый состав парламента республики. Важно, чтобы в него вошли авторитетные и инициативные люди, способные не только сохранить достигнутые результаты, но и преумножить их. Это возможно только в условии сохранения политической стабильности и конструктивного диалога между властью и обществом. Особая роль здесь принадлежит органам местного самоуправления», — заключил Рустам Минниханов.

Начиная с 2013 года 21 апреля в России празднуется День местного самоуправления. Указ об учреждении этого праздника подписал Президент РФ Владимир Путин.

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