Татар-информ

19 апреля 2019, 13:14

Общество

Президент РТ: Местное самоуправление должно быть способным удовлетворять запросы граждан

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Общество

Президент РТ: Местное самоуправление должно быть способным удовлетворять запросы граждан

Рустам Минниханов поздравил представителей органов местного самоуправления с профессиональным праздником.

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Органы местного самоуправления должны быть способны удовлетворять возрастающие запросы граждан. Об этом заявил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня местного самоуправления в КРК «Пирамида».

«Задача органов власти, в том числе и местного самоуправления, – соответствовать современным вызовам, быть способными удовлетворять возрастающие запросы граждан, постоянно совершенствовать свою работу. Для этого у нас есть все возможности», – сказал Президент РТ.

Рустам Минниханов заметил, что муниципальное самоуправление – это прежде всего активные граждане, неравнодушные, смелые, готовые взять на себя заботу и ответственность за людей, развитие городов и районов, сел и поселков. Это истинные патриоты своей малой родины, добавил он.

По его словам, муниципальное сообщество республики представляет собой большую единую команду общественников и управленцев. В него входят свыше 7,5 тыс. депутатов представительных органов местного самоуправления, 6,7 тыс. муниципальных служащих, активисты 391 совета территориального общественного самоуправления.

«Одна из основных задач местного самоуправления – это работа с гражданами. Находясь на передовой линии, вам повседневно приходится находить решения сложных вопросов территорий и конкретных граждан. По результатам вашей работы формируется имидж органов власти у населения в целом. Деятельность местных органов власти люди оценивают прежде всего в зависимости от первоочередных условий своей жизни, исходя из обустроенности дорог, дворов, общественных пространств, качества услуг ЖКХ, работы учреждений образования, здравоохранения, культуры», – подчеркнул Президент РТ.

Требовательность граждан по вопросам качества жизни день ото дня растет, добавил он. «Независимо от места жительства, люди хотят пользоваться всеми благами цивилизации и должны иметь эту возможность», – заключил Рустам Минниханов.

Он поблагодарил представителей местного самоуправления республики «за добросовестный труд во имя успешного развития городов и районов, поселков, за большой вклад в повышение качества жизни граждан».

Начиная с 2013 года 21 апреля в России празднуется День местного самоуправления. Указ об учреждении этого праздника подписал Президент РФ Владимир Путин.

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