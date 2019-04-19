(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). В Нижнекамске водитель легковушки пострадал при взрыве кислородных баллонов в салоне авто. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«По предварительным данным, сегодня днем при запуске двигателя авто произошел взрыв двух кислородным баллонов, которые были размещены в салоне автомобиля», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, инцидент произошел сегодня днем около дома № 14 по улице Тихая аллея. Прибывшие пожарные быстро справились с охватившим машину огнем.

В результате происшествия пострадал водитель авто. Причины инцидента и состояние пострадавшего мужчины устанавливаются.



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