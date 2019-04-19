Минниханов назвал муниципальных служащих фундаментом развития Татарстана

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал муниципальных служащих фундаментом развития республики. Он сказал об этом на проходящем в КРК «Пирамида» торжественном приеме по случаю празднования Дня местного самоуправления.

Президент РТ поблагодарил всех работников местного самоуправления «за добросовестное отношение к делу, нелегкий, но очень важный труд».

Председатель же Совета муниципальных образований республики Экзам Губайдуллин в своем выступлении подчеркнул, что муниципалитеты Татарстана «умеют работать на результат».

«Благодаря совместной работе нам по плечу любые задачи», – добавил он и от имени всех муниципальных образований региона поблагодарил за поддержку Президента Татарстана, Государственный Совет РТ и Кабинет Министров республики.



После этого состоялось вручение работникам местного самоуправления медалей «За доблестный труд» и «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан». Было объявлено о награждении благодарностями Президента РТ и присвоении почетных званий.

Прием организован в преддверии Дня местного самоуправления, который с 2013 года отмечается в России 21 апреля.

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