В МЧС Татарстана напомнили о двойных штрафах за разведение костров на майские праздники

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Особый противопожарный режим будет введен на всей территории Татарстана с 25 апреля по 10 мая. Нарушителям требований пожарной безопасности грозят повышенные штрафы. Об этом на заседании республиканской Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Кабинете Министров региона рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ Сергей Сергеев.

«Хотелось бы отметить, что в период действия особого противопожарного режима вдвое увеличивается административная ответственность за нарушения требований пожарной безопасности», – напомнил докладчик.

Так, штрафы для граждан составят от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тыс. рублей, а для юрлиц – от 200 до 400 тыс. рублей, добавил докладчик.

По его словам, в указанный период на всей территории республики вводится полный запрет на сжигание сухой травы и мусора, приготовление пищи на открытом огне (кострах, мангалах) и применение пиротехнических изделий классов опасности с I по III на территориях населенных пунктов, садоводческих и огороднических товариществ, детских лагерей, в лесопарковых зонах и на открытых территориях, граничащих с лесными массивами.

Особый противопожарный режим направлен на укрепление противопожарной защиты, снижение количества пожаров и негативных последствий от них, напомнил замначальника ГУ МЧС РФ по РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.