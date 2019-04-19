На следующей неделе Татарстан ждет 20-градусное потепление

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). На следующей неделе в Татарстане ожидается от 15 до 20 градусов тепла. Об этом на заседании республиканской Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Кабинете Министров региона рассказал начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Сергей Захаров.

«До среды, 24 апреля, температурный фон будет увеличиваться по нарастающей. Начиная с понедельника ночные температуры от слабо отрицательных вырастут до +1, +6 градусов. Дневные также по нарастающей к среде составят уже 15 – 20 градусов тепла», – отметил Захаров.

По его словам, на фоне повышения температуры вырастет и горимость лесов – до III класса опасности.

В целом по прогнозам синоптиков весенне-летний период 2019 года будет сезоном средней пожарной опасности. Среднемесячная температура воздуха и количество осадков будут примерно соответствовать норме. Лишь в июне осадков будет меньше нормы, добавил докладчик.

На совещании также было сказано, что максимальное количество лесных пожаров ожидается в период с мая по июль. При этом возникновение крупных пожаров площадью 25 га и более маловероятно.

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