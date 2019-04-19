«Казаньоргсинтез» выплатит акционерам 13,9 млрд рублей дивидендов по итогам 2018 года

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Егор Никитин). ПАО «Казаньоргсинтез» направит на выплату дивидендов своим акционерам 70% от чистой прибыли – 13,9 млрд рублей. Об этом стало известно на прошедшем годовом собрании акционеров предприятия.

«Распределить прибыль по результатам 2018 года, на выплату дивидендов направить 13,93 млрд рублей», – прозвучало предложение во время собрания акционеров. Последние утвердили это решение.

Держателям привилегированных акций предприятия начислят по 25 копеек за каждую. По обыкновенным акциям выплаты произведут из расчета 7 рублей 79 копеек за одну бумагу.

Чистая прибыль «Казаньоргсинтеза» по итогам 2018 года составила 19,9 млрд рублей (рост на 31%). Таким образом, доля дивидендов равняется 69,8% от чистой прибыли предприятия.

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