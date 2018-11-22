«Казаньоргсинтез» наладил поставки продукции в Уругвай, Чили и Бразилию

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Являющееся ведущим производителем полимеров в России ПАО «Казаньоргсинтез» в 2018 году впервые наладило поставки в страны Южной Америки, в том числе в Уругвай, Чили и Бразилию. Об этом сообщил генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов на годовом собрании акционеров.

«В 2018 году продукция предприятия поставлялась в 32 страны мира. Основными покупателями стали компании из Казахстана, Украины, Беларуси, Китая, Сингапура, Литвы, Сербии, Узбекистана. Налажены поставки в Южную Америку: в Уругвай, Чили и Бразилию», – рассказал Минигулов. По его словам, в 2018 году на экспорт предприятие направило 18% от всей произведенной продукции, а 82% реализовало на внутреннем рынке.

Минигулов отметил, что в 2018 году «Казаньоргсинтез» добился существенного роста финансовых показателей. Выручка компании выросла на 9,7%, до 79 млрд рублей, а чистая прибыль составила 19,9 млрд рублей, что на 31% выше показателя 2017 года.

Объем произведенной на «Казаньоргсинтезе» продукции в 2018 году составил 989 тыс. тонн при средней загрузке мощностей в 94%. Общий объем производства полиэтилена равнялся 715,6 тыс. тонн, что ниже уровня прошлого года на 1,3%. В то же время выпуск полиэтилена низкого давления вырос до 512 тыс. тонн.

Налоговые платежи компании во все уровни бюджета по итогам 2018 года составили 9,7 млрд рублей. В том числе в консолидированный бюджет Татарстана было перечислено 6,1 млрд рублей.

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