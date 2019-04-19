Минниханов осмотрел новые печи пиролиза на «Казаньоргсинтезе» и производство красителя для труб

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Егор Никитин). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил производственные мощности ПАО «Казаньоргсинтез», где осмотрел две новые площадки – четыре печи пиролиза и установку по выработке красителя для труб.

Оба объекта были запущены в конце прошлого года, они заменили устаревшее оборудование. На первой площадке Президенту РТ показали работу узла по выработке концентрата технического углерода.

Здесь изготавливают полимерный концентрат-краситель, который используют для изготовления «черной» марки полиэтилена. «Он предназначен для создания труб и соединений газораспределительных сетей, а также напорных труб и деталей к ним», – сообщили Минниханову во время обхода площадки.

Новое производство покроет потребности предприятия в соответствующем концентрате (они составляют 17 тыс. тонн в год – прим. Т-и), а также позволит продавать его излишки сторонним покупателям.

На другой площадке, показанной Рустаму Минниханову, расположились четыре новых печи пиролиза. Эти установки пришли на смену старым, менее производительным печам, проработавшим на заводе 40 лет. Такое обновление позволит нарастить ежегодный выпуск товарного этилена почти на 17 тыс. тонн при одинаковом количестве сырья. Инвестиции в проект составили 3,4 млрд рублей.



Сразу после осмотра новых производств Президент РТ направился на годовое собрание акционеров предприятия.

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