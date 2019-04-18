В Татарстане за автобусные перевозки без лицензии нарушителей могут оштрафовать на 400 тысяч рублей

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). За автобусную перевозку пассажиров без лицензии индивидуальных предпринимателей оштрафуют на 100 тыс. рублей, а юрлиц – на 400 тыс. рублей. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник управления – главный государственный инспектор Госавтодорнадзора по РТ Борис Смирнов.

«До 29 июля перевозчикам необходимо получить лицензии. Осуществление регулярных автобусных перевозок без лицензии запрещается. За нарушение предусмотрены штрафы для граждан и должностных лиц – 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – 100 тыс. рублей, для юридических лиц – 400 тыс. рублей», – рассказал спикер.

По его словам, при повторном нарушении будут применены те же штрафы, но с конфискацией транспортного средства, либо приостановлением деятельности до 90 суток.

«Законодатель предусмотрел, что после выдачи лицензии на следующий год мы должны проверить транспортные организации. Надзор будет осуществляться в плановом порядке. Мы сформируем план проверок, выставим на сайте, и перевозчик будет знать, когда мы к нему придем. При выдаче лицензии мы присваиваем категорию риска транспортной организации. То есть смотрим, имелись ли серьезные нарушения в течение предыдущего периода, в том числе правил дорожного движения. Чем больше нарушений, тем степень риска выше. Если не было нарушений по нашей части и ГИБДД, то мы вообще можем не проверять организацию до 10 лет», – отметил Смирнов.

Он подчеркнул, что помимо плановых проверок предприятий будут проводиться рейдовые мероприятия. «С 30 июля мы будем проверять перевозчиков на дорогах. Выезжаем совместно с ГИБДД и Минтрансом», – уточнил спикер.

Смирнов заметил, что получение лицензии сейчас достаточно упрощено. «Для того чтобы получить лицензию, предоставляются заявление, список транспортных средств, приказ о назначении ответственного по безопасности дорожного движения и документ, подтверждающий медицинское освидетельствование. Стоимость лицензии – 7 тыс. 300 рублей», – добавил он.

При этом главный государственный инспектор отметил, что лицензия не будет выдана в том случае, если заявленное транспортное средство уже записано на другого перевозчика. «Нам предоставляют список транспортных средств, чтобы мы занесли в реестр все автобусы, которые будут заниматься перевозками. В реестре транспортных средств будет видно, за какой организацией числится автобус, и уже две организации не смогут получить лицензию на одно транспортное средство. Если раньше это было возможно, то сейчас нет», – пояснил он.

С 1 марта вступил в силу федеральный закон, вносящий изменения в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.

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