В Татарстане выдано около 100 лицензий из восьми тысяч на перевозки пассажиров автобусами

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане около 8 тыс. владельцев автобусов должны получить лицензии на перевозки пассажиров. С 1 марта лицензии получили около 100 перевозчиков. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник управления – главный государственный инспектор Госавтодорнадзора по РТ Борис Смирнов.

«Около 8 тыс. владельцев автобусов в Татарстане должны получить лицензии. На сегодня в республике около 100 лицензий получено перевозчиками. На момент вступления в силу закона у нас всего было около 300 лицензиатов», – рассказал спикер.

С 1 марта вступил в силу федеральный закон, вносящий изменения в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, напомнил Смирнов. По его словам, до 29 июля все перевозчики обязаны получить лицензии.

«С 1 марта под лицензирование попадают абсолютно все перевозки. Это и школьными автобусами, и заказные, и перевозки организаций. То есть все, кто владеет автобусами, должны получить лицензию. Под лицензирование попадают все автобусы, которые выезжают на дороги общего пользования», – подчеркнул главный государственный инспектор.

При этом он добавил, что лицензирование не осуществляется в отношении перевозок, выполняемых автобусами пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны, Вооруженных сил РФ, войск национальной гвардии РФ, следственных органов Следственного комитета РФ.

«В последнее время было достаточно много резонансных аварий, в том числе при перевозке детей, заказными автобусами. Законодатель наконец-то поставил в одно поле требований как профессиональных перевозчиков, так и тех, кто использовал автобусы для каких-то форм заказа. Думаю, это усилит требования к перевозчикам и обеспечит безопасную перевозку на всех уровнях», – отметил Смирнов.

По словам начальника управления транспорта Миндортранса РТ Алексея Сидорова, в республике 42 перевозчика обслуживает 149 межмуниципальных маршрутов. «Общее количество задействованных автобусов – более 570 единиц. За год перевозится около 19 млн человек», – заметил он.

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