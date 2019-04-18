Начальника казанского ОП «Горки» суд отправил под домашний арест

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Елена Саляхова). Сегодня Советский районный суд Казани арестовал начальника казанского ОП «Горки» Рафаэля Габбазова. Его подозревают в превышении должностных полномочий и в покушении на получение взятки.

Что примечательно, утром документы поступили в суд с ходатайством следствия о заключении Габбазова под стражу. Однако, на судебном заседании следователь попросил отправить подозреваемого под домашний арест.

«В связи с тем, что подозреваемый дал частично признательные показания и имеет на иждивении малолетних детей, следователь отозвал свое ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и заявил, чтобы ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста», – сообщили в пресс-службе суда.

Суд ходатайство следователя поддержал. Рафаэль Габбазов пробудет под домашним арестом в течение двух месяцев до 16 июня.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 16 апреля Габбазова задержали по подозрению в совершении преступления по статье «Превышение должностных полномочий».

В МВД Татарстана была создана комиссия для выяснения обстоятельств задержания полицейского. В случае, если вина Габбазова будет доказана, его уволят из органов внутренних дел.

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