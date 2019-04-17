МВД прокомментировало задержание начальника казанского ОП «Горки»

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). В МВД по РТ прокомментировали задержание начальника ОП «Горки» Рафаэля Габбазова. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«16 апреля по подозрению в совершении преступления по статье "Превышение должностных полномочий" задержан начальник ОП № 8 "Горки". В МВД Татарстана создана комиссия по выяснению всех обстоятельств задержания сотрудника полиции», – рассказали агентству в пресс-службе министерства.

Если вина полицейского будет доказана, его уволят из органов внутренних дел, и он будет наказан в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, дисциплинарная ответственность ждет непосредственных руководителей Рафаэля Габбазова.



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