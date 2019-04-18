Казанская семья оформила первую ипотеку под 6% на весь срок

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Многодетная семья Серазовых из Казани первой оформила ипотеку по льготной ставке 6% на весь период кредитования, сообщает ТАСС.

«Кредитный договор с банком оформлен, и сейчас документы находятся на регистрации в Росреестре», — цитирует банк агентство.

Супруги с двумя дочерьми, 2012-го и 2018 годов рождения, приобрели двухкомнатную квартиру в новостройке за 4,9 млн рублей.

Ипотечная программа под 6% для семей с детьми действовала три — восемь лет в зависимости от числа детей. В марте 2019 действие ставки 6% распространили на весь срок кредитования.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Госдума РФ приняла законопроект об «ипотечных каникулах».

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