Полуобнаженные крановщицы из Челнов украсили собой новые страницы календаря

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Набережночелнинский крановый завод выпустил новую часть корпоративного календаря на 2019 год. Некоторые снимки вновь выполнены в эротическом жанре, пишут «Челнинские известия».



В этом году компания приняла решение поквартально публиковать страницы календаря. В начале года были доступны три страницы – январь, февраль и март, сегодня опубликованы еще три – апрель, май и июнь.



Страницы сопровождают надписи: «Не теряй рабочих минут», «Будь зорким на посту», «Работа работой, а обед – по расписанию» – на последнем снимке полуобнаженная девушка в рабочем комбинезоне пьет из бутылки молоко.



Набережночелнинский крановый завод с 2007 года выпускает корпоративные календари, на страницах которого предстают полуобнаженные сотрудники компании.



В прошлом году вышло два календаря – с участием женщин и мужчин. На фото молодые работники предприятия выходят на пикники, отдыхают в барах, предстают в образах игроков хоккейной команды.

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