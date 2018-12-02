Челнинские крановщицы снялись в пикантной фотосессии для корпоративного календаря

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). Работницы Набережночелнинского кранового завода вновь обнажились для корпоративного календаря на 2019 год, пишет газета «Челнинские известия».



На опубликованных с бекстейджа фотографиях сотрудницы удивили своей раскованностью. Судя по кадрам, съемки проходили в разных локациях, в том числе и на производстве. Сам календарь еще не вышел свет.



Эротические календари на крановом заводе создают с 2007 года.



В 2018 году вышло два календаря – с участием женщин и отдельно календарь посвятили сотрудникам-мужчинам. На фото молодые работники предприятия выходят на пикники, отдыхают в барах, предстают в образах игроков хоккейной команды.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.