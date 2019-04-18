Из горящей квартиры на Шамиля Усманова в Казани спасли пожилого мужчину

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Из горящей квартиры на Шамиля Усманова в Казани спасли 70-летнего мужчину. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В 10.36 пожарные полностью ликвидировали возгорание. Из горящей квартиры был спасен 70-летний мужчина», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Пенсионера с признаками отравления продуктами горения доставили в больницу.

Также из задымленного подъезда с помощью масок спасаемого вывели двух жильцов дома.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром на втором этаже дома № 17а по улице Шамиля Усманова вспыхнул пожар. Хозяин квартиры не мог самостоятельно покинуть охваченное огнем жилище и просил о помощи с балкона.

Припаркованные у дома авто не позволили пожарным установить автолестницу, и огнеборцам пришлось прорываться к мужчине через квартиру.

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