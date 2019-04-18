(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Пожарные в Казани не могут снять человека с балкона горящей квартиры из-за припаркованных машин, сообщили ИА «Татар-информ» в ГУ МЧС России по РТ.

В доме номер 17а на Шамиля Усманова горит кухня квартиры на втором этаже. На балконе находится человек, который просит о помощи.

«Автолестницу установить нет возможности, так как возле дома плотно припаркованы автомобили. Сообщили в ГИБДД, вызвали эвакуатор, пока пожарные прорываются к человеку через квартиру», – сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В настоящее время подразделения пожарных вскрывают дверь горящей квартиры.

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