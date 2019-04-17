Старший тренер «Динамо-Казани»: «Локомотив» был сильнее, нам нужно менять свою игру

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Старший тренер «Динамо-Казани» Сергей Сикачев после поражения от калининградского «Локомотива» со счётом 0:3 в полуфинале российской Суперлиги похвалил свою команду за упорство.

«Однозначно хотелось бы большего, мы всегда играем на победу, задача — только первое место. Решать это надо даже с нашими молодыми игроками. Сегодня девочки бились и были командой. Просто соперник хорошо противодействовал. „Локомотив“ сегодня был сильнее, а значит, нам нужно что-то менять в своей игре, работать», — сообщил журналистам Сикачев.

Вдобавок он отметил молодежь клуба: «Молодые игроки у нас молодцы, они терпят, борются, действуют не хуже опытных. Они несут львиную долю нагрузки, возможно вырастут и станут зубрами».

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