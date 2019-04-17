Калининградский поезд переехал божью коровку: «Динамо-Казань» вылетела из плей-офф Суперлиги

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» в домашнем полуфинальном матче проиграл калининградскому «Локомотиву» и теперь не будет бороться за «золото» чемпионата России. Встреча под сводами Центра волейбола завершилась со счетом 0:3.

Главный тренер «Динамо-Казани» Ришат Гилязутдинов не стал вносить изменения в состав после прошлого матча, поэтому на площадке появились связующая Евгения Старцева, блокирующие Марина Марюхнич и Ирина Королева, доигровщицы Анастасия Бавыкина и Анна Котикова, диагональная Татьяна Кадочкина и Екатерина Уланова на позиции либеро.

Казанской команде была необходима победа, так как в предыдущей сложнейшей встрече «Динамо» в Калининграде уступило со счетом 3:2, выигрывая по ходу матча 1:2. Все атаки хозяек уверенно встречал хороший блок гостий, у татарстанок же не заладились прием и атака. Поэтому уже в самом начале «Динамо» уступало со счетом 8:15. После пары тайм-аутов от главного тренера казаночек игра немного поправилась, и к концовке удалось сравнять счет – 22:22. Однако вырвать победу так и не удалось, 22:25.

Казалось, что вторая партия началась более ровно, ведь у обеих команд многое получалось в атаке и защите. Однако вскоре счет стал неутешительным для хозяек – 4:11. Ближе к середине у диагональной «Локомотива» Аны Клегер сбился прицел и она стала «стрелять» в аут, что позволило «Динамо» немного приблизиться к доминирующему сопернику. Однако слишком близко калининградки к себе не подпустили, завершив партию со счетом 21:25.

На заключительную партию подопечные Гилязутдинова выходили уже без запала, будто заранее понимая исход игры. К слову, зрители тоже все понимали, поэтому счёт 7:16 никого не удивил. При 10:17 наконец стало видно, что девушки бьются за каждый мяч. Впрочем, команде это не помогло – 21:25.

«Динамо-Казань» (Казань) – «Локомотив» (Калининград) – 0:3 (22:25; 21:25; 21:25).

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.