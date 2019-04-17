Татар-информ

17 апреля 2019, 18:12

Официальная хроникаКультура

Беречь язык и традиции: Минниханов с Хабировым открыли Дни Татарстана в Башкортостане

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Официальная хроникаКультура

Беречь язык и традиции: Минниханов с Хабировым открыли Дни Татарстана в Башкортостане

Фото: tatarstan.ru

В последний раз Дни культуры Татарстана проводились в Уфе более 30 лет назад.

(Уфа, 17 апреля, «Татар-информ», Алексей Угаров). Президент Татарстана Рустам Минниханов и врио главы Башкортостана Радий Хабиров открыли Дни Татарстана в Башкортостане. Торжественная церемония прошла в государственном концертном зале «Башкортостан» в Уфе.

«Нам нужно беречь наш язык, наши традиции, нашу религию. Если наши народы будут вместе, у нас всё получится», – заявил Минниханов в своем выступлении. Он отметил, что при подготовке Дней Татарстана в Башкортостане принимающая сторона оказала большую помощь. «Если бы не было помощи с вашей стороны, не получилось бы сделать такие большие дела», – подчеркнул Президент РТ.

В своем выступлении врио главы Башкортостана отметил, что татары и башкиры веками жили в мире и согласии. «Столетиями наши предки ратными и трудовыми подвигами доказывали, что братство народов – это самая крепкая основа благополучия и процветания нашего Отечества», – отметил Хабиров.

Он напомнил, что в Башкортостане живут около 1 млн татар, которые чувствуют себя комфортно. «У нас многое делается для сохранения исторических корней, языка, традиций татарского народа. В частности, печатаются книги и газеты на татарском языке», – пояснил врио главы РБ.

Гостей церемонии открытия в ГКЗ «Башкортостан» встречала выставка «Мост дружбы», на которой было представлено многообразие культуры братских народов. На ней были экспонированы национальные башкирские и татарские костюмы.

Кроме того, здесь были выставлены древние документы с родовыми знаками татарского и башкирского народов. Родовой знак, тамга, некогда использовался в качестве печати. Этим же знаком метили скот и имущество. У татарского и башкирского народов эти символы были очень похожи и делались по одному образцу. Из особых редкостей на выставке было представлено послание хана Золотой Орды Улуг-Мухаммеда турецкому султану Мураду II о необходимости возрождения торговых и дипломатических связей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РТ Рустам Минниханов сегодня прибыл с рабочей поездкой в Уфу. Основная цель визита – участие в мероприятиях по случаю проведения Дней Республики Татарстан в Башкортостане в рамках 100-летия Башкирской АССР. В последний раз подобное мероприятие организовывалось в Уфе в 1988 году. 

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