Минниханов прибыл в Уфу для участия в Днях Татарстана в Башкортостане

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Уфу для участия в проведении Дней Республики Татарстан в Республике Башкортостан. Событие организовано в рамках празднования 100-летия Башкирской АССР, информирует пресс-служба Президента РТ.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», сегодня Рустам Минниханов намерен встретиться с активистами местных татарских общественных организаций и осмотреть выставку «Мост Дружбы» в ГКЗ «Башкортостан», а также посетить концерт мастеров искусств Татарстана.

Кроме того, Президент РТ вместе с врио главы Башкортостана Радием Хабировым планирует принять участие в церемонии открытия товарищеского матча ветеранов хоккейных команд «Салават Юлаев» и «СК имени Урицкого».

Завтра, 18 апреля, Минниханов должен встретится с врио главы Башкортостана. Предполагается подписание соглашения о сотрудничестве между двумя регионами.

Помимо этого, Президент РТ собирается выступить на открытии делового форума «Татарстан – Башкортостан», принять участие в церемонии открытия памятника великому татарскому поэту Габдулле Тукаю, а также провести ряд других встреч и визитов.

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