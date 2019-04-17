Директор «Леонтьевского центра»: В агломерациях экономический рост идет быстрее

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Татарстан поддерживает агломерационные процессы, идея которых заложена в Стратегию-2030. Благодаря им можно быстрее достичь экономического роста. Такое мнение выразил директор международного центра социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» Борис Жихаревич, выступая на форуме «Экономика в меняющемся мире» в ИУЭФ КФУ.

«Общеизвестно, что в агломерациях экономическое развитие идет быстрее. Если нам ставят задачу обеспечить экономический рост для страны, то надо искать точки, в которых этот рост может быть достигнут. Поэтому в Стратегии развития обозначены агломерации», – заметил специалист.

Он напомнил, что Татарстан обращался в Леонтьевский центр за помощью в создании Стратегии-2030. В нее была включена идея создания трех агломераций – Казанской, Камской и Альметьевской.

«Еще в 2014-2015 годах, когда помогали разрабатывать стратегию, заложили идею того, что нужно поддерживать агломерационные процессы. Мы обозначили три агломерации и сейчас с удовольствием наблюдаем, что зерно упало на благодатную почву и агломерационные процессы так или иначе поддерживаются», – сказал эксперт.

Всероссийский форум «Экономика в меняющемся мире» проходит в третий раз на базе ИУЭФ КФУ. На конференции были представлены стратегии развития трех агломераций Татарстана. Их подготовили руководители муниципальных районов республики, прошедшие курсы по стратегическому планированию от Минэкономики РТ и Казанского университета.

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