Замглавы Буинского района РТ предложил включить Буинск в Казанскую агломерацию

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Заместитель главы Буинского района РТ Евгений Семагин предложил расширить радиус Казанской агломерации и включить в нее Буинск, Арск, Болгар и ряд других населенных пунктов. Об этом он рассказал на презентации стратегии развития Казанской агломерации на Всероссийском форуме «Экономика в меняющемся мире».

«Основная наша идея – это расширение Казанской агломерации. Мы решили, что ее радиус должен достигать приблизительно 100 км», – сказал Семагин на презентации учебного проекта по созданию стратегии развития Казанской агломерации.

Он также предложил сделать точками роста второго уровня после Казани Арск, Лаишево, Зеленодольск и Буинск.

После презентации замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров отметил, что Казанская агломерация уже сформирована.

В прошлом году Минэкономики РТ совместно с Казанским (Приволжским) федеральным университетом провело программу повышения квалификации государственных и муниципальных служащих. Сегодня они презентовали свои учебные проекты, посвященные их видению развития трех агломераций в Татарстане.

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