«Рубин» оштрафован на 100 тыс. рублей из-за фаната, обнажившего интимные места

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал казанский «Рубин» на 100 тыс. рублей из-за фаната, который обнажил интимные части тела во время матча с «Крыльями Советов», и еще на 40 тыс. рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений.

«Инцидент произошел после матча – один из зрителей гостевого сектора (где находились поклонники “Рубина“) поддался на многочисленные провокации зрителей из соседних секторов. Естественно, это не может служить оправданием подобного поведения болельщика. Мы это осуждаем и надеемся, что подобное не повторится впредь. Ведь страдает в конечном итоге клуб», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Рубина».

Самарский клуб также подвергся санкциям, но в меньшей степени. Он оштрафован на 10 тыс. рублей за использование фанатами пиротехники, на 40 тыс. – за скандирование и на 20 тыс. – за поддержку диктором команды по громкой связи.

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