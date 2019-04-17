Более половины полуфиналистов чемпионата Kazan Fashion Skills – представители Казани

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Александра Давыдова). В полуфинал чемпионата молодых дизайнеров Kazan Fashion Skills вышли 16 участников, десять из которых – представители столицы Татарстана. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала директор по развитию ТМ Serginnetti Эмма Хисамова.

«[Среди 16 полуфиналистов] десять участников из Казани», – сообщила она.

В свою очередь генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин добавил, что всего в рамках отборочной компании поступило 63 заявки. Большинство из них поступило от представительниц прекрасного пола.

«Мы получили большое количество заявок – это 63 молодых дизайнера в возрасте от 18 до 35 лет из 17 городов России. При этом хочется отметить, что большинство из них – это девушки. 60 девушек и всего лишь трое молодых людей. Тем не менее, такие юноши есть, и это приятно», – отметил Губайдуллин.

Спикер также добавил, что в рамках полуфинала, который состоится 20 апреля, жюри выберет восьмерых финалистов.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», торговая марка Serginnetti запустит в промышленное производство коллекции победителей чемпионата молодых дизайнеров Kazan Fashion Skills. Они также получат возможность стажировки в компании и станут обладателями гранта в размере 100 тыс. рублей.

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