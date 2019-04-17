Лучшие коллекции участников чемпионата Kazan Fashion Skills запустят в массовое производство

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Торговая марка Serginnetti запустит в промышленное производство коллекции победителей чемпионата молодых дизайнеров Kazan Fashion Skills. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала директор по развитию ТМ Serginnetti Эмма Хисамова.

«Мы изначально рассчитывали, что понравившиеся нам модели, которые дизайнеры сделают в рамках осеннего лука, мы запустим в массовое производство с указанием авторов», – отметила спикер.

Кроме того, она добавила, что победители чемпионата получат возможность стажировки в компании Serginnetti. «Первое место получает 100 тыс. рублей плюс возможность оплачиваемой стажировки на нашем производстве. Второе место – сертификат на 20 тыс. рублей, который можно использовать на одежду либо ткань Serginnetti. А третье место – 15 тыс. рублей», – перечислила Хисамова.

В свою очередь генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин заметил, что по итогам чемпионата участники попадут в базу данных WorldSkills и получат сертификаты, дающие фору при трудоустройстве. «Ребята по итогам будут занесены в специальную базу данных, которая существует и на уровне Российской Федерации, и на мировом уровне. И, соответственно, получат сертификаты, которые они в дальнейшем смогут предъявлять при трудоустройстве...» – пояснил спикер.

По словам Хасановой, участники чемпионата поразили членов жюри своими работами. «Так как участников было 63, было очень много работ. Они нас действительно поразили. То есть они были сделаны четко по заданию, из наших тканей. Конкурсанты подумали, поработали, потратили на это время, что уже приятно. Самые интересные работы мы отобрали в полуфинал. Могли бы и больше, если бы была такая возможность», – подчеркнула она.

Чемпионат молодых дизайнеров Kazan Fashion Skills проходит в Казани с 25 февраля по 20 апреля. Заявки на конкурс подали 63 участника в возрасте от 18 до 35 лет. В полуфинале соревнований, который состоится 20 апреля, примут участие 16 дизайнеров.

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