Центризбирком Татарстана потратит на контент и продвижение в Интернете почти 15 млн рублей

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Центральная избирательная комиссия РТ ищет подрядчика для размещения информации в Интернете. Граждан должны проинформировать об избирательных правах, правилах, сроках и процедуре выборов через социальные сети, видеохостинги, мессенджеры, онлайн-СМИ и специальную интернет-платформу. Согласно информации на портале госзакупок, из бюджета Татарстана выделят 14,9 млн рублей.

В Казани организуют оперативный штаб, разработают контент-политику присутствия Центризбиркома РТ в социальных сетях и блогосфере. После чего подрядчик создаст тексты, фото, видеоролики, инфографику и разместит их в Интернете. Контент будут продвигать с помощью таргетированной рекламы в соцсетях и контекстной рекламы в Яндекс и Google. Ожидается, что суммарный охват аудитории достигнет 3 млн показов.

Следует отметить, что социальные сети и блогосферу будут ежедневно мониторить на предмет негатива в адрес избирательных комиссий в ходе выборов.

Также будет создана интернет-платформа с видео- и фотоконтентом, новостями, памятками, инструкциями, опросами. На нее по рекламным объявлениям перейдут не менее 100 тысяч раз.

Чтобы оценить проделанную работу, подрядчик проведет социологическое исследование среди 1 тыс. жителей Республики Татарстан.

«Работы выполняются со дня заключения контракта по 1 ноября 2019 года включительно в соответствии с Календарным планом выполнения работ, утверждаемым Заказчиком», — говорится в конкурсной документации.

Закупка находится на этапе подачи заявок, дата подачи окончательных предложений — 28 мая.



Ранее сообщалось, что членов избиркомов Татарстана перед выборами в Госсовет РТ обучат с помощью мобильного приложения.

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