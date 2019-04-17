Под руководством Альбины Шагимуратовой 22-летняя вокалистка исполнила арию Норины в Казанской ратуше

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Заслуженная артистка России, Народная артистка Татарстана и председатель жюри Альбина Шагимуратова провела мастер-класс в рамках XXVI Международного конкурса вокалистов им. М. И. Глинки.

«Основная проблема свыше 200 участников — это низкое фальшивое пение, которое мы не могли пропустить в финал. Грамотно думайте о тех ариях, которые исполняете. На западе звездочки вспыхивают и угасают — человек остался без голоса. Мы же хотим петь хотя бы до пятидесяти. Все зависит от вас. Пойте правильный репертуар», — сказала председатель жюри конкурса.

Участниками мастер-классов стали конкурсанты и студенты-вокалисты. Первой под руководством Шагимуратовой спела 22-летняя Юлия Волкова из Москвы. Она исполнила арию Норины из оперы Доницетти «Дон Паскуале». Народная артистка отметила юный возраст участницы и сказала, что в ее возрасте она так хорошо не пела.

«Петь было и страшно, и очень приятно. Приятно, что мне дали возможность понять, как правильно владеть голосом. Я очень счастлива», — поделилась эмоциями участница.

После работы над ошибками Юлия призналась, что дойти до финала ей не хватило позиции, чистой интонации и четкости итальянского языка.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Казанской ратуше в рамках XXVI Международного конкурса вокалистов им. М. И. Глинки провели круглый стол.

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