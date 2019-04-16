Çèëÿ Ñóíãàòóëëèíà: «Ìóçûêà Ãëèíêè — ýòî óæå áîëüøàÿ âîêàëüíàÿ øêîëà»

(Êàçàíü, 17 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Âèêòîðèÿ Åëôèìîâà). Êðóãëûé ñòîë «Ãîëîñ — ìûñëü — ýìîöèÿ — âïå÷àòëåíèå: ïðîáëåìû ïîäãîòîâêè ñîâðåìåííîãî ïåâöà íà ïðèìåðå êîíêóðñà èìåíè Ãëèíêè» ïðîøåë â ðàìêàõ XXVI Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà âîêàëèñòîâ èì. Ì. È. Ãëèíêè â Êàçàíñêîé ðàòóøå.
Â îáðàçîâàòåëüíîì ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðîôåññèîíàëû âîêàëà èç ðàçíûõ ãîðîäîâ Ðîññèè è çàðóáåæüÿ, â òîì ÷èñëå Çèëÿ Ñóíãàòóëëèíà — ïðîôåññîð, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ñîëüíîãî ïåíèÿ Êàçàíñêîé êîíñåðâàòîðèè, íàðîäíàÿ àðòèñòêà Ðîññèè.
«Äàííûé êîíêóðñ èíòåðåñåí ñâîåé ìíîãî÷èñëåííîñòüþ — ó÷àñòíèêîâ ìíîãî. ß äóìàþ, ÷òî â áóäóùåì ó÷àñòíèêè áóäóò ïðåäñòàâëÿòü ïðîãðàììó ïîëíîñòüþ. È òàêèì îáðàçîì èíòåðåñíåå ðàñêðîþòñÿ. È òðåáîâàíèÿ ê ïåâöàì âûðîñëè, è óðîâåíü ïåâöîâ ñòàë íàìíîãî âûøå. Ýòîò êîíêóðñ èìååò î÷åíü áîëüøîå áóäóùåå, ïîòîìó ÷òî îí âñåãäà áûë ãîðäîñòüþ Ðîññèè. È ìóçûêà Ãëèíêè — ýòî óæå áîëüøàÿ âîêàëüíàÿ øêîëà. ß æåëàþ âñåì âàì óñïåõîâ, ñòðåìëåíèé è íàéòè ïðàâèëüíî ñâîå ìåñòî», — ñêàçàëà ó÷àñòíèêàì êðóãëîãî ñòîëà Ñóíãàòóëëèíà.
Íà êðóãëûé ñòîë ïðèøëè ó÷àñòíèêè, êîòîðûå íå ïðîøëè â ôèíàëüíûé òóð êîíêóðñà. Îíè óñëûøàëè íàñòàâëåíèÿ îò ñïèêåðîâ, à òàêæå ïîëó÷èëè îòâåòû íà âîïðîñû, êàê ïîâûñèòü êâàëèôèêàöèþ ïåâöà.
«Åñëè âû õîòèòå ÷òî-òî ñêàçàòü, òî îôîðìèòå ñâîþ ìûñëü ïðàâèëüíî. Ñàìîå ãëàâíîå — ïîíÿòü ñìûñë òåêñòà è ãðàìîòíî ïåðåäàòü åãî. Ðàçâèâàéòå èíòåëëåêò è ýìîöèîíàëüíîñòü», — îòâåòèëà Ìàðãàðèòà Èçâîðñêàÿ-Åëèçàðüåâà.
Ñïåöèàëüíûé ãîñòü êîíêóðñà, êàñòèíã-äèðåêòîð Çàëüöáóðãñêîãî ôåñòèâàëÿ, Åâàìàðèÿ Âèçåð äîáàâèëà: «Íà êîíêóðñå áûëî èíòåðåñíî âèäåòü, êàê òîëüêî íåêîòîðûå ïåâöû ìîãëè äåéñòâèòåëüíî õîðîøî ðàáîòàòü ñ òåêñòîì. Åñëè ýòîé ðàáîòû íå ïðîâîäèòñÿ, ïóáëèêà íå ïîéìåò, ÷òî çà ïåðñîíàæ ñòîèò ïåðåä íåé».
Ýêñïåðòû ïîðåêîìåíäîâàëè âîêàëèñòàì èñêàòü ñâîþ èíäèâèäóàëüíîñòü, ïåðåæèâàòü àðèþ, êîòîðóþ îíè õîòÿò èñïîëíèòü, ðàçâèâàòü àðòèêóëÿöèþ è èçó÷àòü ÿçûêè.
Íà êîíêóðñå âûñòóïèëè áîëåå 240 ìîëîäûõ âîêàëèñòîâ. Â èõ ÷èñëå 38 çàðóáåæíûõ ó÷àñòíèêîâ è 33 ïðåäñòàâèòåëÿ Òàòàðñòàíà. Êàçàíñêóþ ãîñóäàðñòâåííóþ êîíñåðâàòîðèþ ïðè ýòîì ïðåäñòàâèëè 12 ÷åëîâåê.
Ãàëà-êîíöåðò êîíêóðñà ñîñòîèòñÿ 19 àïðåëÿ. Â ôèíàëå ó÷àñòíèêè â ñîïðîâîæäåíèè îðêåñòðà èñïîëíÿò àðèè èç îïåð ðóññêèõ è çàïàäíîåâðîïåéñêèõ êîìïîçèòîðîâ. Ëàóðåàòû ýòîãî ãîäà àâòîìàòè÷åñêè ñòàíóò ó÷àñòíèêàìè Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà èìåíè
Ï. È. ×àéêîâñêîãî.