Òàòàð-èíôîðì

17 àïðåëÿ 2019, 13:45

Êóëüòóðà

Çèëÿ Ñóíãàòóëëèíà: «Ìóçûêà Ãëèíêè — ýòî óæå áîëüøàÿ âîêàëüíàÿ øêîëà»

Ðåêîìåíäóåì

Êóëüòóðà

Çèëÿ Ñóíãàòóëëèíà: «Ìóçûêà Ãëèíêè — ýòî óæå áîëüøàÿ âîêàëüíàÿ øêîëà»

Ôîòî: Ìèõàèë Çàõàðîâ

Â ðàìêàõ êîíêóðñà âîêàëèñòîâ èìåíè Ãëèíêè â Êàçàíñêîé ðàòóøå ñîñòîÿëñÿ îáðàçîâàòåëüíûé êðóãëûé ñòîë.

(Êàçàíü, 17 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Âèêòîðèÿ Åëôèìîâà). Êðóãëûé ñòîë «Ãîëîñ — ìûñëü — ýìîöèÿ — âïå÷àòëåíèå: ïðîáëåìû ïîäãîòîâêè ñîâðåìåííîãî ïåâöà íà ïðèìåðå êîíêóðñà èìåíè Ãëèíêè» ïðîøåë â ðàìêàõ XXVI Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà âîêàëèñòîâ èì. Ì. È. Ãëèíêè â Êàçàíñêîé ðàòóøå.

Â îáðàçîâàòåëüíîì ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðîôåññèîíàëû âîêàëà èç ðàçíûõ ãîðîäîâ Ðîññèè è çàðóáåæüÿ, â òîì ÷èñëå Çèëÿ Ñóíãàòóëëèíà — ïðîôåññîð, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ñîëüíîãî ïåíèÿ Êàçàíñêîé êîíñåðâàòîðèè, íàðîäíàÿ àðòèñòêà Ðîññèè.

Ð’Ð¾ Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ñ‚ÑƒÑ€Ðµ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ñ‹Ð¹ Ð¸Ð· ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð² Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»Ð½ÑÐµÑ‚ Ñ€Ð¾Ð¼Ð°Ð½Ñ Ðœ.Ð˜.Ð“Ð»Ð¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¸ Ð¾Ð´Ð½Ñƒ Ð°Ñ€Ð¸ÑŽ Ð¸Ð· Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ñ‹ Ñ€ÑƒÑÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¸Ð»Ð¸ Ð·Ð°Ñ€ÑƒÐ±ÐµÐ¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð° (Ð¿Ð¾ Ð²Ñ‹Ð±Ð¾Ñ€Ñƒ Ð¶ÑŽÑ€Ð¸).

«Äàííûé êîíêóðñ èíòåðåñåí ñâîåé ìíîãî÷èñëåííîñòüþ — ó÷àñòíèêîâ ìíîãî. ß äóìàþ, ÷òî â áóäóùåì ó÷àñòíèêè áóäóò ïðåäñòàâëÿòü ïðîãðàììó ïîëíîñòüþ. È òàêèì îáðàçîì èíòåðåñíåå ðàñêðîþòñÿ. È òðåáîâàíèÿ ê ïåâöàì âûðîñëè, è óðîâåíü ïåâöîâ ñòàë íàìíîãî âûøå. Ýòîò êîíêóðñ èìååò î÷åíü áîëüøîå áóäóùåå, ïîòîìó ÷òî îí âñåãäà áûë ãîðäîñòüþ Ðîññèè. È ìóçûêà Ãëèíêè — ýòî óæå áîëüøàÿ âîêàëüíàÿ øêîëà. ß æåëàþ âñåì âàì óñïåõîâ, ñòðåìëåíèé è íàéòè ïðàâèëüíî ñâîå ìåñòî», — ñêàçàëà ó÷àñòíèêàì êðóãëîãî ñòîëà Ñóíãàòóëëèíà.

Íà êðóãëûé ñòîë ïðèøëè ó÷àñòíèêè, êîòîðûå íå ïðîøëè â ôèíàëüíûé òóð êîíêóðñà. Îíè óñëûøàëè íàñòàâëåíèÿ îò ñïèêåðîâ, à òàêæå ïîëó÷èëè îòâåòû íà âîïðîñû, êàê ïîâûñèòü êâàëèôèêàöèþ ïåâöà.

«Åñëè âû õîòèòå ÷òî-òî ñêàçàòü, òî îôîðìèòå ñâîþ ìûñëü ïðàâèëüíî. Ñàìîå ãëàâíîå — ïîíÿòü ñìûñë òåêñòà è ãðàìîòíî ïåðåäàòü åãî. Ðàçâèâàéòå èíòåëëåêò è ýìîöèîíàëüíîñòü», — îòâåòèëà Ìàðãàðèòà Èçâîðñêàÿ-Åëèçàðüåâà.

Ð’Ð¾ Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ñ‚ÑƒÑ€Ðµ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ñ‹Ð¹ Ð¸Ð· ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð² Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»Ð½ÑÐµÑ‚ Ñ€Ð¾Ð¼Ð°Ð½Ñ Ðœ.Ð˜.Ð“Ð»Ð¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¸ Ð¾Ð´Ð½Ñƒ Ð°Ñ€Ð¸ÑŽ Ð¸Ð· Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ñ‹ Ñ€ÑƒÑÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¸Ð»Ð¸ Ð·Ð°Ñ€ÑƒÐ±ÐµÐ¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð° (Ð¿Ð¾ Ð²Ñ‹Ð±Ð¾Ñ€Ñƒ Ð¶ÑŽÑ€Ð¸).

Ñïåöèàëüíûé ãîñòü êîíêóðñà, êàñòèíã-äèðåêòîð Çàëüöáóðãñêîãî ôåñòèâàëÿ, Åâàìàðèÿ Âèçåð äîáàâèëà: «Íà êîíêóðñå áûëî èíòåðåñíî âèäåòü, êàê òîëüêî íåêîòîðûå ïåâöû ìîãëè äåéñòâèòåëüíî õîðîøî ðàáîòàòü ñ òåêñòîì. Åñëè ýòîé ðàáîòû íå ïðîâîäèòñÿ, ïóáëèêà íå ïîéìåò, ÷òî çà ïåðñîíàæ ñòîèò ïåðåä íåé».

Ýêñïåðòû ïîðåêîìåíäîâàëè âîêàëèñòàì èñêàòü ñâîþ èíäèâèäóàëüíîñòü, ïåðåæèâàòü àðèþ, êîòîðóþ îíè õîòÿò èñïîëíèòü, ðàçâèâàòü àðòèêóëÿöèþ è èçó÷àòü ÿçûêè.

Íà êîíêóðñå âûñòóïèëè áîëåå 240 ìîëîäûõ âîêàëèñòîâ. Â èõ ÷èñëå 38 çàðóáåæíûõ ó÷àñòíèêîâ è 33 ïðåäñòàâèòåëÿ Òàòàðñòàíà. Êàçàíñêóþ ãîñóäàðñòâåííóþ êîíñåðâàòîðèþ ïðè ýòîì ïðåäñòàâèëè 12 ÷åëîâåê.

Ãàëà-êîíöåðò êîíêóðñà ñîñòîèòñÿ 19 àïðåëÿ. Â ôèíàëå ó÷àñòíèêè â ñîïðîâîæäåíèè îðêåñòðà èñïîëíÿò àðèè èç îïåð ðóññêèõ è çàïàäíîåâðîïåéñêèõ êîìïîçèòîðîâ. Ëàóðåàòû ýòîãî ãîäà àâòîìàòè÷åñêè ñòàíóò ó÷àñòíèêàìè Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà èìåíè
Ï. È. ×àéêîâñêîãî. 

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ïîä ðóêîâîäñòâîì Àëüáèíû Øàãèìóðàòîâîé 22-ëåòíÿÿ âîêàëèñòêà èñïîëíèëà àðèþ Íîðèíû â Êàçàíñêîé ðàòóøå
Íîâîñòè äíÿ
15:55
Ïîä ðóêîâîäñòâîì Àëüáèíû Øàãèìóðàòîâîé 22-ëåòíÿÿ âîêàëèñòêà èñïîëíèëà àðèþ Íîðèíû â Êàçàíñêîé ðàòóøå

Ìàñòåð-êëàññ ñîñòîÿëñÿ â ðàìêàõ XXVI Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà âîêàëèñòîâ èì. Ì.È.Ãëèíêè.

15:51
Â Êàçàíè çà ïàðó ÷àñîâ «Äîðîæíûé ïðèñòàâ» ïîìîã âçûñêàòü 20 òûñÿ÷ ðóáëåé øòðàôîâ ÃÈÁÄÄ

Ñåãîäíÿ ñóäåáíûå ïðèñòàâû âìåñòå ñ ñîòðóäíèêàìè ÃÈÁÄÄ íà Ãîðüêîâñêîì øîññå ïðîâåëè ðåéä, ÷òîáû âçûñêàòü äîëãè ñ àâòîëþáèòåëåé.

15:43
Öåíòðèçáèðêîì Òàòàðñòàíà ïîòðàòèò íà êîíòåíò è ïðîäâèæåíèå â Èíòåðíåòå ïî÷òè 15 ìëí ðóáëåé

Ãðàæäàí ïðîèíôîðìèðóþò î âûáîðàõ ÷åðåç ñîöñåòè, ìåññåíäæåðû, îíëàéí-ÑÌÈ è èíòåðíåò-ïëàòôîðìó.

15:38
Ïðåçèäåíò ÐÒ îáñóäèë ñ ãëàâîé Haier â Ðîññèè ðàçâèòèå áèçíåñà êîìïàíèè â Òàòàðñòàíå

Êèòàéñêàÿ ôèðìà ðåàëèçóåò â Àâòîãðàäå ïðîåêò ïî ñòðîèòåëüñòâó ïðîìïàðêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ çàâîäîâ ïî èçãîòîâëåíèþ áûòîâîé òåõíèêè.

15:34
Ñìîòðîâàÿ ïëîùàäêà «×àøè» îòêðîåòñÿ ïîñëå çèìíåãî ïåðåðûâà

Â ïðîøëîì ãîäó ñìîòðîâàÿ ïëîùàäêà Öåíòðà ñåìüè «Êàçàí» ðàáîòàëà ëèøü äâà ñ ïîëîâèíîé ìåñÿöà.

15:31
ÌÂÄ ïðîêîììåíòèðîâàëî çàäåðæàíèå íà÷àëüíèêà êàçàíñêîãî ÎÏ «Ãîðêè»

Â ñëó÷àå, åñëè âèíà ïîëèöåéñêîãî áóäåò äîêàçàíà, îí áóäåò óâîëåí èç îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë.

15:30
ÎÀÎ «Ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ» ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíîì ôîðóìå ïî ýíåðãîðåñóðñîýôôåêòèâíîñòè

Ó÷àñòíèêàìè ôîðóìà ñòàëè ïðåäñòàâèòåëè ýíåðãåòè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà, ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ ðåñïóáëèêè, ñïåöèàëèñòû ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè.

15:24
Çàìãëàâû Áóèíñêîãî ðàéîíà ÐÒ ïðåäëîæèë âêëþ÷èòü Áóèíñê â Êàçàíñêóþ àãëîìåðàöèþ

Ïî ìíåíèþ Åâãåíèÿ Ñåìàãèíà, íóæíî ðàñøèðèòü ðàäèóñ Êàçàíñêîé àãëîìåðàöèè äî 100 êì.

15:08
«Ìîæåò, íå ïîçäíî óéòè â ôóòáîë?»: õîêêåèñò «Àê Áàðñà» ïðîâåë òðåíèðîâêó ñ «Ðóáèíîì»

Â âîñêðåñåíüå Àðòåì Ëóêîÿíîâ ñûãðàåò â ñîñòàâå ÷åëíèíñêîãî «ÊÀÌÀÇà» â Ïðîôåññèîíàëüíîé ôóòáîëüíîé ëèãå.

15:01
Ïîëèöèÿ ïðîâåðÿåò, äåéñòâèòåëüíî ëè ýêñ-èãðîê «Àê Áàðñà» Îáóõîâ èçáèë æåíùèíó-âîäèòåëÿ â Êàçàíè

Â ñîöñåòè ïîÿâèëîñü âèäåî, íà êîòîðîì âèäíî, êàê âîäèòåëü «Ìåðñåäåñà» íåñêîëüêî ðàç óäàðèë âîäèòåëÿ ëåãêîâóøêè.

15:00
Â «Òàòàð-èíôîðì» ïðîéäåò ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ îá èçìåíåíèÿõ â çàêîíîäàòåëüñòâå ïî àâòîáóñíûì ïåðåâîçêàì

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ.

14:48
Àýðîïîðò «Áåãèøåâî» ïîáåäèë â íîìèíàöèè íàöèîíàëüíîé ïðåìèè «Êðûëüÿ Ðîññèè 2018»

Âîçäóøíàÿ ãàâàíü óäîñòîåíà íàãðàäû â íîìèíàöèè «Àýðîïîðò ãîäà ñ ïàññàæèðîïîòîêîì äî 2 ìëí ïàññàæèðîâ».

14:33
Óïàâøàÿ â Êàçàíè ñòðåëà áàøåííîãî êðàíà ïîâðåäèëà òðàíñôîðìàòîðíóþ áóäêó è ïðèïàðêîâàííóþ ëåãêîâóøêó

Â ðåçóëüòàòå èíöèäåíòà ïîãèáøèõ è ïîñòðàäàâøèõ íåò.

14:32
Ëó÷øèå êîëëåêöèè ó÷àñòíèêîâ ÷åìïèîíàòà Kazan Fashion Skills çàïóñòÿò â ìàññîâîå ïðîèçâîäñòâî

Çàÿâêè íà êîíêóðñ ïîäàëè 63 ó÷àñòíèêà ñî âñåé Ðîññèè â âîçðàñòå îò 18 äî 35 ëåò.

14:28
Ðåãóëÿðíûé àâèàðåéñ èç Êàçàíè â Ãåëåíäæèê îòêðîåòñÿ â èþíå

Ïîëåòû áóäóò âûïîëíÿòüñÿ ïî ñóááîòàì äî êîíöà ñåíòÿáðÿ.

14:16
Êàçàíñêèé ëèöåé-èíòåðíàò ïðîâåäåò áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò â ïîìîùü äåòÿì ñ ÎÂÇ

Ñîáðàííûå îò êîíöåðòà è ÿðìàðêè ñðåäñòâà ïåðåäàäóò êàçàíñêîé øêîëå ¹ 61 äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.

14:01
Òðè ñ ïîëîâèíîé ãåêòàðà ñóõîé òðàâû ãîðÿò â ñàäîâîì òîâàðèùåñòâå «50 ëåò Ïîáåäû» â Êàçàíè

Âîçãîðàíèå ïðîèçîøëî âîçëå ïîñåëêà Ñòàðîå Ïîáåäèëîâî.

13:51
Íà ñòðîéêå â Êàçàíè ðóõíóëà ñòðåëà áàøåííîãî êðàíà

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë íàïðîòèâ äîìà ¹ 89 íà óëèöå Ïàâëþõèíà.

13:45
Çèëÿ Ñóíãàòóëëèíà: «Ìóçûêà Ãëèíêè — ýòî óæå áîëüøàÿ âîêàëüíàÿ øêîëà»

Â ðàìêàõ êîíêóðñà âîêàëèñòîâ èìåíè Ãëèíêè â Êàçàíñêîé ðàòóøå ñîñòîÿëñÿ îáðàçîâàòåëüíûé êðóãëûé ñòîë.

13:40
Ãàôóðîâ: Òðè ïÿòûõ îêîí÷èâøèõ âóçû Òàòàðñòàíà óåçæàþò èç ðåñïóáëèêè

Ðåêòîðó Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà ïîðó÷èëè ðàçðàáîòàòü ïðîãðàììû ïî óäåðæàíèþ ìîëîäåæè â ðåãèîíå.

13:32
Â ÐÒ ñ òåððèòîðèé «Ïðèãîðîäíîãî ëåñíè÷åñòâà» çà íåäåëþ âûâåçëè áîëåå 25 êóáîìåòðîâ ìóñîðà

Áîëüøå âñåãî ìóñîðà ñîáèðàþò ñ ó÷àñòêîâ, ïðèëåãàþùèõ ê äîðîãàì, äà÷àì è íàñåëåííûì ïóíêòàì.

13:26
Òàòàðñòàíñêèé ñïîðòñìåí Ðàìèëü Øàðàôóòäèíîâ ñòàë ÷åìïèîíîì Ðîññèè ïî áî÷÷à

Áî÷÷à — ïàðàëèìïèéñêèé âèä ñïîðòà, â êîòîðîì ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ñïîðòñìåíû ñ çàáîëåâàíèåì öåðåáðàëüíûì ïàðàëè÷îì.

13:25
Êàçàíñêèå ÞÈÄîâöû ñîðåâíóþòñÿ â óïðàâëåíèè âåëîñèïåäîì è â îêàçàíèè ïåðâîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì â ÄÒÏ

Ìåðîïðèÿòèå «Áåçîïàñíîå êîëåñî – 2019» ñòàðòîâàëî â Êàçàíè è ïðîäëèòñÿ â òå÷åíèå äâóõ äíåé.

13:16
Â Ðîññèè ïåðâóþ ñåðèþ âîñüìîãî ñåçîíà «Èãðû ïðåñòîëîâ» ïîñìîòðåëî îêîëî 1 ìëí òåëåçðèòåëåé
13:01
Ïåðåäàòü îïûò Êàçàíñêîé àãëîìåðàöèè ðåãèîíàì ÐÔ ïðåäëîæèëè íà ôîðóìå «Ýêîíîìèêà â ìåíÿþùåìñÿ ìèðå»

Êàçàíñêàÿ àãëîìåðàöèÿ — ñðåäè ñàìûõ ïåðåäîâûõ, ñ÷èòàåò äèðåêòîð ÀÍÎ «Èíñòèòóò ðåôîðìèðîâàíèÿ îáùåñòâåííûõ ôèíàíñîâ».

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